Гройсман похвалився зростанням товарообігу України та Німеччини

За словами прем'єра, відносини країн зараз на високому рівні, а економічна взаємодія розвивається.

Товарообіг України і Німеччини в січні-серпні цього року склав 5,35 мільярда доларів, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з делегацією державних секретарів і керівних осіб федеральних міністерств Німеччини.

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"Наші відносини зараз на високому рівні, економічна взаємодія розвивається. Ми раді працювати з німецьким бізнесом, раді бачити німецькі інвестиції", - цитує Гройсмана прес-служба Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай планують подвоїти товарообіг до 10 мільярдів доларів, а також розглядають нові можливості співпраці в агросфері, енергетиці, будівництві, насамперед інфраструктурних об'єктів, і в інших сферах.