Засновник інвестгрупи Ufuture Хмельницький на КМЕФ закликав прем'єра підтримати малий і середній бізнес

Лише малий та середній бізнес здатен створити мільйони робочих місць по всій країні. Про це на Київському Міжнародному Економічному Форумі заявив засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький. Ініціатор КМЕФ закликав Володимира Гройсмана покращити умови для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

«Якщо будемо і надалі віддавати пріоритет новим технологіям, якщо створимо інвестиційний клімат для українського бізнесу та підтримаємо малого та середнього підприємця, створимо фундамент для постійного та динамічного економічного зростання», - заявив Хмельницький.

Зі свого боку Прем’єр-міністр заявив, що за останні чотири роки влада зробила чимало для того, щоб створити якісний бізнес-клімат. "Тільки за останній рік ми змінили національне законодавство у різних сферах, починаючи від найбільш сучасного законодавства, яке відкриває шлях для приватизації державного сектора, який потребує сьогодні нових технологій, нових пропозицій, і має бути чесний, завершуючи різноманітними регуляціями, які впливають на якість ведення бізнесу", - підкреслив Володимир Гройсман.

Василь Хмельницький наголошує, що тенденція до роботизації, перехід до технологічного виробництва має іншу сторону медалі: корпорації будуть скорочувати робочі місця.

Хмельницький додав, що сьогодні Україна має високі шанси вийти в лідери технологічних галузей, адже країна вже посідає 43 місце серед топ-50 інноваційних країн світу і стрімко рухається вгору.

«Спілкуючись з гостями форуму, дійшов дуже приємного висновку: нас вже не вважають країною дешевої робочої сили. Крок за кроком ми стаємо родовищем талантів та інтелектуальних кадрів, яких бракує світові. Наступний крок – якісне покращення інвестиційного клімату», – додає Хмельницький.

Підприємець переконаний, що якісне покращення інвестиційного клімату, в першу чергу, необхідне для українського бізнесу. Адже закордонний інвестор оцінює інвестиційну привабливість країни, дивлячись на поведінку місцевого бізнесу.

«5 років тому я казав всім: приходьте до нас, у нас низькі зарплати та розумні люди. Сьогодні перевага дешевої робочої сили не працює, технології важливіші», - підкреслив Хмельницький.

Бізнесмен зауважив, що наразі Україну полишають не лише фахівці, а цілі проектні команди, а підприємці будують заводи та започатковують бізнеси за кордоном. Тож нагальною потребою є рішучі заходи зі сторони держави для зупинення цієї тенденції.

Нагадаємо, КМЕФ проводиться в Україні уп’яте та збирає топ-менеджерів провідних компаній світу, дипломатів, бізнес-лідерів України, економістів та науковців. Серед тем для обговорення заявлені цифрова трансформація, вплив торгових війн на світову економіку, майбутнє конкурентоспроможності, створення інноваційних екосистем. Ініціатором форуму є Василь Хмельницький.