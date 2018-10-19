Суд визнав законним виведення з ринку "Платинум Банку"

Суд відхилив позови вкладників банку до регулятора.

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог вкладників ліквідованого "Платинум Банку" до Національного банку України про визнання протиправною бездіяльності регулятора щодо захисту законних інтересів вкладників і кредиторів фінустанови.

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Як повідомляється на сайті НБУ, суд Києва підтримав позицію НБУ, що регулятор здійснював належний нагляд за діяльністю банку.

Також повідомляється, що протягом 2014-2018 років Національний банк виграв 69 судових процесів, в яких позивачі вимагали визнати протиправною бездіяльність регулятора по відношенню до банків, визнаним неплатоспроможними або ліквідованим.

Разом з тим, 88 проваджень ще перебувають на розгляді у судах різних інстанцій.

Як повідомляв УНІАН, "Платинум банк" (раніше "Міжнародний іпотечний банк") працює на ринку України з 2005 року. Національний банк визнав "Платинум Банк" неплатоспроможним у січні 2017 року. Власниками істотної участі "Платинум Банку" регулятор визнав Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.