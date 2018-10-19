В Україні після вихідних подорожчає валюта

Офіційний курс НБУ на 22 жовтня: 100 USD – 2818,2001 гривні; 100 EUR – 3232,4755 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2818,2001 (19 жовтня – 2803,6647)

100 EUR – 3232,4755 (19 жовтня – 3225,6162)

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,14/28,16 гривні/долар.

Поточні котирування на 5 копійок нижче за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,26/32,28 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,1847 гривні/долар.