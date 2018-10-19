МВФ і Україна домовилися про нову угоду майже на $4 мільярди

Угода підлягає затвердженню керівництвом МВФ, і розгляд цього питання очікується після затвердження українським парламентом держбюджету на 2019 рік, відповідно до рекомендацій Фонду, і збільшення тарифів на газ.

Міжнародний валютний фонд узгодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by замість діючої програми розширеного фінансування обсягом 2,8 млрд SDR (еквівалент 3,9 млрд дол. США).

«Співробітники Міжнародного валютного фонду і українська влада досягли згоди про економічну політику щодо нової 14-місячної програми «Stand-By Arrangement (SBA)», яка замінить програму розширеного фінансування EFF, затверджену в березні 2015 року», - йдеться в заяві Фонду, переданій агентству УНІАН.

Зазначається, що нова програма із запитаним доступом фінансування в обсязі 2,8 млрд SDR (еквівалент 3,9 млрд дол. США) послужить основою для економічної політики української влади в 2019 році з продовження фінансової консолідації і зниження інфляції, а також реформ адміністрування податків, фінансового і енергетичного секторів.

Згідно із заявою Фонду, угода підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, і розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ, і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

Також повідомляється, що досягнута сьогодні угода відображає зобов'язання МВФ продовжувати допомагати Україні в досягненні більш сильного, стійкого і всеосяжного економічного зростання.

«Нова програма була розроблена в тісній координації зі Світовим банком і Європейським Союзом, які проводять паралельні операції з підтримки України. Стійка і ефективна імплементація владою матиме вирішальне значення для досягнення цієї мети», - наголошується у заяві.

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Довідка УНІАН. Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві з 6 по 19 вересня. У день від'їзду місії голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні заявив, що Фонд продовжить переговори з українським урядом.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року.

У Національному банку прогнозували отримання в цьому році від МВФ 1,9 млрд дол.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Світовий банк - міжнародна фінансова організація, створена з метою організації фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. До Світового банку України вступила в 1992 році (одночасно зі вступом до МВФ) і є членом всіх його структур.