В очікуванні нових санкцій: російські бізнесмени готуються працювати без долара - ЗМІ

Частка операцій у рублях зросла, проте великі компанії досі істотно залежать від доларових угод.

Декілька великих російських компаній тестують механізми укладання угод за кордоном без розрахунку в доларах на тлі погроз США розширити санкції, які вже обмежили доступ низці компаній РФ до міжнародної банківської системи.

Як зазначає ТСН.ua з посиланням на Reuters, Кремль закликає компанії укладати більше угод з використанням інших валют, щоб скоротити залежність від долара.

Російська "Алроса", найбільший в світі виробник алмазів в каратах, повідомила, що влітку завершила пробну угоду в юанях з китайським клієнтом і ще одну транзакцію не в доларах з клієнтом з Індії.

До числа інших компаній, що працюють над схожими угодами, входять "Сургутнефтегаз", "РусАгро" і "Норільський нікель".

Російський центробанк цього тижня повідомив про зростання кількості недоларових угод. Частка рублевих операцій в сфері торгівлі товарами між Росією і Китаєм, а також Росією і Індією на даний момент становить від 10% до 20%.

У секторі послуг цей показник є вищим, повідомив ЦБР.

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Однак простір для ініціатив обмежений: великі компанії досі істотно залежать від доларових угод, тоді як основна частина надходжень іноземної валюти в РФ припадає на продаж нафти, ціна якої номінована в доларах.

Крім того, закордонні банки, широко представлені в США, можуть побоюватися співпраці з будь-якою компанією, яка перебуває під американськими санкціями, навіть якщо розрахунки за угодами здійснюються не в доларах, сказали банкіри.

Нагадаємо, США та їхні союзники ввели санкції щодо Росії 2014 року через анексію Криму.

У серпні 2018 року Вашингтон пригрозив розширенням обмежень, звинувативши Москву у використанні нервово-паралітичної речовини "Новачок" для атаки на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Великобританії.

Нові заходи, про які може бути оголошено в листопаді, можуть торкнутися доларових угод, кажуть американські законодавці.