Російський рубль продовжує падати рекордними темпами

О 10:03 у понеділок євро торгувався на Московській біржі на рівні 75,00 руб. Це на 2,75 руб. вище рівня закриття попередніх торгів - тоді європейська валюта коштувала 72,25 руб.

Як повідомляє РБК, долар приблизно о 10:01 мск досяг максимального значення 63,17 руб., що на 1,66 руб. вище рівня закриття торгів у п'ятницю. Тоді американська валюта коштувала 61,51 руб.

Незабаром рубль незначно відіграв утрачене: 10:20 мск долар торгувався на рівні 62,82 руб., євро - 74,54 руб.

О 09:50 мск у понеділок вартість лютневих ф'ючерсів нафти марки Brent становила $49,03 за бар.

Читайте такожОбвал цін на нафту триває вже через нові причиниНафта продовжує дешевшати на тлі прогнозу аналітиків Goldman Sachs Group Inc., які знизили прогноз за цінами на нафту марок Brent і WTI, передає Bloomberg. Автори прогнозу зазначили, що ціни на нафту повинні залишатися біля рівня в $40 за бар. протягом першої половини 2015 року, щоб спровокувати скорочення інвестицій у сланцеву галузь США.

Прогноз вартості нафти WTI на найближчі три місяці був знижений Goldman Sachs до $41 за бар. з $70 за бар., прогноз для Brent - до $42 до $80 за бар.