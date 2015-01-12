Місія МВФ працюватиме в Києві до 29 січня

Місія Міжнародного валютного фонду, як передбачається, працюватиме в Києві до 29 січня, повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook.

За інформацією НБУ, 12 січня розпочався третій етап роботи місії європейського департаменту МВФ для завершення другого перегляду виконання Україною програми «Стенд-бай». Національний банк і МВФ обговорять реформування монетарної і фінансової політики.

Під час роботи місії сторони продовжать обговорення економічної, фіскальної, монетарної і фінансової політики, а також основних аспектів здійснення реформ, передбачених програмою і спрямованих на подолання кризових явищ в економіці держави.

За підсумками спільної роботи планується підписання оновленого листа про наміри і Меморандуму про економічну і фінансову політику, де будуть визначені заходи, яких необхідно вжити українській стороні для отримання чергового траншу фінансової допомоги і продовження реалізації програми.

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Як повідомляв УНІАН, чергова місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну 8 січня і приступила до роботи. За підсумками цієї місії українська влада очікує на отримання чергових траншів МВФ, а також на можливий перегляд програми, включаючи збільшення фінансування або зміну графіка отримання кредитних коштів.

У 2014 році Україна одержала 9 млрд дол. макрофінансової допомоги з різних джерел, сплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх фінансових зобов'язань. Обсяг платежів, що необхідні до сплати в 2015 році, становить близько 10 млрд дол.