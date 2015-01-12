Банк Росії для порятунку рубля в 2014 році витратив $76 млрд і 5,4 млрд євро

Нетто-продаж (продаж мінус купівля) Банком Росії доларів у 2014 році становив 76,128 мільярда, євро - 5,41 мільярда, свідчать дані валютних інтервенцій ЦБ.

Таким чином, Центробанк минулого року збільшив обсяг продажів доларів у 3,1 разу, євро - в 2,6 разу. За підсумками 2013 року нетто-продаж доларів становив 24,261 мільярда, євро - 2,048 мільярда, повідомляє Прайм.

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Сукупний продаж регулятором доларів у 2014 році становив 78,923 мільярда, євро - 5,647 мільярда. При цьому в травні і червні ЦБ здійснював купівлю валюти в інтересах Мінфіну для зарахування в Резервний фонд, обсяг цих операцій становив 2,794 мільярда доларів і 237 мільйонів євро.

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Пік продажів доларів припав на жовтень минулого року - 27,208 мільярда, найбільша кількість євро ЦБ продав у березні - 2,268 мільярда. В грудні 2014 року Центробанк продав 11,902 мільярда доларів.