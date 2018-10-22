Агентство S&P спрогнозувало курс гривні на три роки вперед

До кінця 2019 року курс становитиме 30,30 грн/дол., 2020 - 31,20 грн/дол., 2021 - 32,10 грн/дол.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує обмінний курс гривні до долара на кінець нинішнього року на рівні 29,5 грн/дол.

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Як сказано в повідомленні агентства, переданому УНІАН, на кінець 2019 року обмінний курс становитиме 30,30 грн/дол., на кінець 2020 року - 31,20 грн/дол., 2021 - 32,10 грн/дол.

Згідно з прогнозами S&P, рівень споживчої інфляції становитиме 10,3% цього року, 7,5% - у 2019, по 7% - у 2020 і 2021.

Агентство очікує, що зростання ВВП становитиме 3% цього року, 2,5% - у 2019, по 3% - у 2020 і 2021.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «B-/B» зі стабільним прогнозом.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 28,10/28,13 грн/дол.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 грн/дол. і курс на кінець року - близько 30,1 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований у лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.