Австрійська група Raiffeisen думає про вихід з РФ та країн Східної Європи

Міжнародна фінансова група Raiffeisen Bank International AG (RBI) у першій половині 2015 року може ухвалити рішення про вихід з Росії і країн Східної Європи через високі ризики і одночасно низьку рентабельність, заявив голова правління групи Карл Севельда, передає Bloomberg.

За інформацією агентства, для відновлення прибутковості RBI має намір закріпитися на 15 домашніх ринках по всій Східній Європі, одночасно позбувшись відстаючих підрозділів.

«Там, де ми не можемо отримувати достатній прибуток, і поліпшення не передбачається, будемо скорочувати свій бізнес і можемо навіть залишити той чи інший ринок, - сказав Севельда. - Ми ще не визначилися, але аналізуємо всі ринки і всі напрямки бізнесу, і рішення буде ухвалене у першій половині 2015 року».

Також повідомляється, що можливі втрати RBI торік через кризу в Україні та Росії оцінюються у понад 500 млн євро, або 591 млн дол.

У Росії дочірній банк групи є третім за величиною іноземним банком після UniCredit SpA і Societe Generale SA.

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Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року група RBI, представлена в Україні «Райффайзен Банком Аваль», заявила про наміри активно розвивати свою діяльність в Україні та залучати додаткові ресурси для фінансування програм у різних галузях економіки.

Раніше, в лютому «Райффайзен Банк Інтернаціональ» отримав 12 пропозицій від потенційних покупців щодо свого банківського бізнесу в Україні, який перебував у процесі оцінки, оскільки австрійський власник мав намір фокусуватися на шести основних ринках.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2005 року банк належить до міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).