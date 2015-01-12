Європейські банки готуються до можливого виходу Греції з єврозони
Банки та інші фінансові інститути Європи проводять стрес-тести своїх внутрішніх систем і повертаються до екстрених планів на випадок можливого виходу Греції з єврозони після проведення парламентських виборів наприкінці січня.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на The Wall Street Journal.
Серед компаній, які вдаються до таких кроків, джерела видання назвали Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., а також британського брокера ICAP PLC.
Плани компаній, як уточнюється, включають "детальні перевірки по контрагентам, на яких вихід Греції з єврозони може мати істотний вплив, вивчення ризиків за кредитами і тестування того, як вони будуть надавати транскордонне фінансування для місцевих операцій".
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Деякі фірми також готуються до "впливу на платіжні системи і проводять тести валютно-трейдингових платформ, щоб зрозуміти, як вони впораються з додаванням грецької валюти".
Напередодні дострокових парламентських виборів у Греції 25 січня, за даними опитувань, лідирує опозиційна партія "Сіріза", яка має намір переглянути угоди Греції з ЄС і МВФ.
Раніше в Німеччині говорили, що вихід Греції з єврозони є неминучим після виборів 25 січня, наслідком яких може стати відмова Греції від заходів жорсткої економії.
Про дострокові вибори в Греції було оголошено після того, як парламент не зміг обрати президента в трьох турах.