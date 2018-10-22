Гривня зміцнилася на фоні нової програми з МВФ

Котирування гривні на міжбанку на середину торгів встановилися на рівні 28,07/28,09 грн/дол. Поточні котирування на 7 копійок вищі за рівень закриття попередніх торгів.

У понеділок, 22 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,07/28,09 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, гривня відреагувала на позитивні новини щодо нової програми з Міжнародним валютним фондом укріпленням, і поточні котирування на 7 копійок вищі за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,33/32,35 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0833 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду. Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.