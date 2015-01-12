Тимошенко заявила про підміну прийнятого бюджету-2015

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Тимошенко зазначила, що її фракція не голосувала за бюджет, оскільки було «брутальне, цинічне порушення процедури» його ухвалення. Вона наголосила, що фракція була «в шоці», коли проаналізувала текст бюджету, який було проголосовано Верховною Радою, та текст, який було оприлюднено. За її словами, «надрукований текст бюджету, надрукований текст податкових законів не відповідає тому, що було проголосовано в залі».

Зокрема, за її словами, передбачалося і «про це було твердо домовлено», що з 1 липня буде підвищено соціальні стандарти, зокрема пенсійні, а також проіндексовані зарплати. «Але цього не відображено в бюджеті», - заявила Тимошенко.

За її словами, також не були віддані на місцеві рівні статті щодо закупівлі ліків, а всі кошти знову зосереджені в Міністерстві охорони здоров’я.

Тимошенко, звертаючись до голови ВР Володимира Гройсмана, зазначила, що необхідно, щоб ряд комітетів парламенту порівняли стенограму засідання ВР під час обговорення та голосування за бюджет 2015 року та текст закону, який було опубліковано.

Тимошенко підкреслила, що мають відповісти ті, хто допустив «фальсифікацію» і «мають бути подані до прокуратури всі необхідні матеріали».

«Я б попросила дати доручення до п’ятниці провести таке розслідування, розглянути це розслідування на Бюджетному комітеті і, безумовно, доповісти в залі одним з перших питань», - наголосила Тимошенко.

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Водночас, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запевняє, що до державного бюджету на 2015 рік не вносилися зміни, окрім правок прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Кириленко зазначив, що в тексті бюджету “відображено лише ті поправки, які прем'єр-міністр України вніс з голосу”. “Поза тими офіційно внесеними з голосу правками жодних змін немає і бути не може”, - наголосив віце-прем'єр.

Він нагадав, що закон про бюджет було оприлюднено в газеті “Голос України”, а на початку січня з текстом і додатками до бюджету можна було ознайомитися на сайті Міністерства фінансів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Верховна Рада 233-ма голосами ухвалила закон про державний бюджет на 2015 рік. Голосування відбулося о 04.24 ранку.

Відзначалося, що бюджет "ухвалено з урахуванням поправок".

Представляючи проект закону, прем'єр-міністр Яценюк заявляв, що держбюджет обов'язково буде переглядатися "не пізніше 15 лютого наступного року".