Україна в найближчі три роки має повернути $5,5 мільярда боргів

Це становить приблизно 4,5% ВВП країни.

Уряду України у 2019-2020 роках потрібно буде здійснити виплати за зовнішніми зобов'язаннями на суму близько 5,5 млрд дол., що становить приблизно 4,5% ВВП країни.

Як йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, переданому УНІАН, також у 2019 році Україну очікують виплати за валютними зобов'язаннями на внутрішньому ринку на загальну суму близько 3 млрд дол., або 2,3% ВВП.

У S&P прогнозують, що у 2019 році Україна отримає близько 3 млрд дол. у рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом, однак ці кошти використовуватимуться винятково для поповнення валютних резервів Національного банку і не будуть доступні для виплат за суверенним валютним боргом.

Водночас, зазначили в S&P, нові угоди з МВФ забезпечать доступ до додаткового фінансування з боку міжнародних організацій-донорів, включаючи близько 1 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу і 800 млн дол. гарантій від Світового банку.

Крім того, за оцінками рейтингового агентства, потреби в зовнішньому фінансуванні будуть покриті за рахунок нового випуску єврооблігацій і гривневих облігацій на внутрішньому ринку, що разом дасть змогу уряду здійснити виплати за зовнішніми валютними зобов'язаннями у 2019 році.

«За відсутності фінансування з боку МВФ і додаткових коштів від міжнародних організацій-донорів, пов'язаних з програмою МВФ, ми як і раніше відзначаємо ризик істотного погіршення показників зовнішнього фінансування України, беручи до уваги її значні потреби в рефінансуванні боргу», - наголошується в повідомленні.

У S&P вважають, що у 2019 році уряд навряд чи зможе залучити весь необхідний обсяг валютного фінансування на внутрішньому ринку, а також відзначають ризик для бюджету, пов'язаний з випущеними Україною єврооблігаціями обсягом 3 млрд дол., придбаними Росією у 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України за зовнішнім державним боргом до кінця 2018 року - у четвертому кварталі - становить 17,247 млрд грн, або 610 млн дол. за поточним курсом Національного банку України.

Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду. Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-серпень 2018 року скоротився на 1,9% у доларовому еквіваленті - до 74,85 млрд дол., на 1,2% у гривневому еквіваленті - до 2,117 трлн грн.