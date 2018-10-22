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Дефіцит бюджету-2019 має бути стабільним – Гройсман

13:30, 22 жовтня 2018
Фінанси
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Гройсман підкреслив, що з-за найближчих виборів політики захочуть роздути бюджет / фото УНІАН

Закладений урядом України дефіцит державного бюджету на 2019 рік має бути стабільним, тобто, не передбачати зайвих нарощувань, які не підтверджені дохідною частиною проекту держбюджету.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

"Можна записати 10 мільярдів гривень, під які немає доходів – це чистий дефіцит", - зазначив він.

Гройсман також звернув увагу, що через дві найближчі передвиборчі кампанії в Україні у політиків буде бажання роздути бюджет.

"Але вибори виборами, а інтереси держави і людей мають бути попереду", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік.

18 жовтня Верховна Рада прийняла проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 мільярда гривень, витрати – 1,094 мільярда гривень, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 мільярда гривень.

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Теги: #дефіцит бюджету