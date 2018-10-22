Дефіцит бюджету-2019 має бути стабільним – Гройсман

Прем'єр вважає, що передвиборчі кампанії не мають вплинути на бюджетний процес.

Закладений урядом України дефіцит державного бюджету на 2019 рік має бути стабільним, тобто, не передбачати зайвих нарощувань, які не підтверджені дохідною частиною проекту держбюджету.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

"Можна записати 10 мільярдів гривень, під які немає доходів – це чистий дефіцит", - зазначив він.

Гройсман також звернув увагу, що через дві найближчі передвиборчі кампанії в Україні у політиків буде бажання роздути бюджет.

"Але вибори виборами, а інтереси держави і людей мають бути попереду", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік.

18 жовтня Верховна Рада прийняла проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 мільярда гривень, витрати – 1,094 мільярда гривень, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 мільярда гривень.