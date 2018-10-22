Дефіцит бюджету-2019 має бути стабільним – Гройсман
Закладений урядом України дефіцит державного бюджету на 2019 рік має бути стабільним, тобто, не передбачати зайвих нарощувань, які не підтверджені дохідною частиною проекту держбюджету.
Читайте такожБюджет з початку року недоотримав майже 19 мільярдів – Держказначейство
Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.
"Можна записати 10 мільярдів гривень, під які немає доходів – це чистий дефіцит", - зазначив він.
Гройсман також звернув увагу, що через дві найближчі передвиборчі кампанії в Україні у політиків буде бажання роздути бюджет.
"Але вибори виборами, а інтереси держави і людей мають бути попереду", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік.
18 жовтня Верховна Рада прийняла проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні.
Проект передбачає доходи на рівні 1,008 мільярда гривень, витрати – 1,094 мільярда гривень, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 мільярда гривень.