Український уряд у 2015 році вирішив позичити майже 294 мільярди гривень

Державний бюджет на 2015 рік передбачає залучення державних запозичень у розмірі 293,836 млрд грн.

Згідно з оприлюдненими додаткам до закону про держбюджет на 2015 рік, внутрішні запозичення передбачені у розмірі 112,866 млрд грн, зовнішні - 180,970 млрд грн, або 11,5 млрд дол. за курсом Національного банку України.

Також повідомляється, що 279,678 млрд грн позик передбачено по загальному фонду держбюджету, 14,157 млрд грн - по спеціальному.

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