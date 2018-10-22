Експерт назвав дату отримання Україною грошей від МВФ

При цьому в остаточному проекті держбюджету-2019 важливо зберегти базові показники, які узгоджені з МВФ.

Україна при базовому сценарії розвитку подій може розраховувати на реальне отримання траншу за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом наприкінці січня або в лютому 2019 року.

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Про це під час прес-конференції заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

За його словами, під "базовим" мається на увазі сценарій, коли парламент затверджує проект Держбюджету на 2019 рік ближче до кінця грудня, як це відбувається в останні роки.

"Якщо бюджет буде прийнято в грудні, то з десятого числа грудня зібрати раду директорів Міжнародного валютного фонду майже нереально, доведеться чекати другої половини січня. Тому при базовому сценарії гроші ми отримаємо наприкінці січня або в лютому", - сказав він.

При цьому експерт зазначив, що рішення щодо нової програми співпраці України і МВФ, про яку було заявлено наприкінці минулого тижня, не є остаточним.

Тому важливо не лише затвердити проект бюджету і отримати підпис президента під законом, а також зберегти базові показники, які зараз закладені в проект і узгоджені з МВФ. Виходячи з нинішніх політичних реалій, це може виявитися досить складним завданням з огляду на наближення виборів.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня було заявлено, що Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by замість чинної програми розширеного фінансування обсягом 2,8 мільярда SDR (еквівалент 3,9 мільярда доларів США).

Згідно із заявою Фонду, угода підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, і розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ, підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.