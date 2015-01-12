«Самопоміч» чекає від Яценюка покарання винних у неякісній підготовці бюджету
"Самопоміч" очікує проекту Бюджетної резолюції на 2016 рік у травні, а також пояснень прем'єр-міністра та міністра фінансів щодо осіб, покараних за неякісну підготовку держбюджету на 2015 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальній раді сказав голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.
Він зазначив, що бюджет країни потрібно починати розробляти у травні, подаючи проект Бюджетної резолюції.
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"Ми очікуємо Бюджетної резолюції 2016 року вже у травні", - сказав він.
Крім того, Березюк висловив вимогу щодо того, щоб на п'ятницю, 16 січня, міністр фінансів і прем'єр-міністр України: "нам дали пояснення, хто з їхніх підлеглих був покараний за неякісне виконання та підготовку бюджету 2015 року до першого, другого, третього та інших читань".
Раніше УНІАН повідомляв, що Тимошенко заявила про підміну прийнятого бюджету-2015.