«Самопоміч» чекає від Яценюка покарання винних у неякісній підготовці бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальній раді сказав голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Він зазначив, що бюджет країни потрібно починати розробляти у травні, подаючи проект Бюджетної резолюції.

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"Ми очікуємо Бюджетної резолюції 2016 року вже у травні", - сказав він.

Крім того, Березюк висловив вимогу щодо того, щоб на п'ятницю, 16 січня, міністр фінансів і прем'єр-міністр України: "нам дали пояснення, хто з їхніх підлеглих був покараний за неякісне виконання та підготовку бюджету 2015 року до першого, другого, третього та інших читань".

Раніше УНІАН повідомляв, що Тимошенко заявила про підміну прийнятого бюджету-2015.