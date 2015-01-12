Базова інфляція в Україні у 2014 році досягла майже 23%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

У річному вираженні, до грудня 2013 року, базова інфляція прискорилася до 22,8% порівняно із 19,6% у попередньому місяці.

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У січні-грудні 2014 року базова інфляція склала 9,9%, тоді як за січень-грудень 2013 року показник становив 0,2%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у грудні 2014 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, порівняно з листопадом 2014 року прискорилася до 3%, в річному вираженні - до 24,9%. За січень-грудень порівняно з аналогічним періодом попереднього року ціни зросли на 12,1%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева на прес-конференції за підсумками 2014 року повідомила, що НБУ прогнозує інфляцію у 2015 році на рівні 17-18% внаслідок підвищення адміністративно регульованих тарифів у рамках врегулювання бюджетного дефіциту і дисбалансів НАК «Нафтогаз України».

Держбюджет України на 2015 рік заснований на прогнозах падіння ВВП країни на 4,3% за річної інфляції 13%.