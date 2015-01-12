Глава Нацбанку цього тижня може знову виступити у Верховній Раді

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман не виключає можливості виступу голови Національного банку України Валерії Гонтаревої цього тижня у паламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав на брифінгу.

Він наголосив: «Голова НБУ Гонтарева готова бути в парламенті для спілкування з народними депутатами. Вона це засвідчила. Я не бачу в цьому нічого складного».

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