Глава Нацбанку цього тижня може знову виступити у Верховній Раді
13:53, 12 січня 2015Фінанси
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Гройсман сказав, що запрошує Гонтареву до парламенту.
Гонтарєва зустрінеться з депутатами / Фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман не виключає можливості виступу голови Національного банку України Валерії Гонтаревої цього тижня у паламенті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав на брифінгу.
Він наголосив: «Голова НБУ Гонтарева готова бути в парламенті для спілкування з народними депутатами. Вона це засвідчила. Я не бачу в цьому нічого складного».
Читайте такожНБУ обіцяє банкам, які відмивають гроші, "ліквідацію за прискореною процедурою"Гройсман сказав, що запрошує Гонтареву до парламенту.
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