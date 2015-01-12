Бюджет-2015 передбачає майже 366 млрд гривень податкових надходжень

Про це йдеться у доповненнях до держбюджету на 2015 рік, опублікованих на веб-порталі Верховної Ради.

Доходи державного бюджету за податковими платежами за 11 місяців 2014 року склали 301,9 млрд грн за загального показника недобору податків переважно через війну на сході країни в обсязі 26,7 млрд грн.

Як очікується, до 2015 року обсяг сплаченого в бюджет податку на прибуток підприємств становитиме 33 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб - 42,3 млрд грн. Загальний обсяг рентних платежів складе 34,8 млрд грн, включаючи ренту за користування ресурсами для видобутку природного газу - 21,7 млрд грн, видобутку нафти - 6 млрд грн, добування інших корисних копалин - 2,55 млрд грн. Рента за транспортування енергоресурсів запланована в обсязі 4,5 млрд грн.

Читайте такожБюджет України у 2014 році недоотримав більше 36 млрд гривень

Більше третини податкових надходжень повинен забезпечити податок на додану вартість - 157,8 млрд грн, за обсягу запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку - для товарів, вироблених в Україні та завезених на територію України - запланований на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних та імпортних мит складе 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані у першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) та адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн повинні скласти конфісковані кошти та кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що у 2015 році Кабінет міністрів розраховує збільшити доходи бюджету за рахунок легалізації бізнесу і податкової дисципліни великих підприємств-платників податків. За словами голови уряду, Кабмін зробить усе необхідне для того, щоб великий бізнес не йшов у тінь і платив податки. Причому справедливість податкової системи України у новому році буде забезпечуватися шляхом підвищення податкового навантаження на громадян і компанії з високими доходами, а також за допомогою боротьби з «податковими ямами» та тіньовими зарплатами.

У кінці грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо податкової реформи із пропозиціями Комітету з питань податкової та митної політики.

Закон закріплює низку ключових податкових змін, які стосуються оподаткування доходів громадян - зарплат, пасивних доходів, пенсій, оподаткування майна, включаючи нерухомість, автотранспорт, реформує систему груп «спрощенців», а також вводить акциз на електроенергію і податок з реалізації підакцизних товарів.

Головними інноваціями податкової реформи у новому році стануть зменшення кількості податків до 9 від 22, зниження єдиного соціального внеску до 16,4% від 41%, встановлення податку на 24 грн за квадратний метр нерухомості, що перевищує 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків, а також 20% податку на пасивні доходи, що включають дивіденди та депозити. Крім того, вдвічі скорочується ставка єдиного податку для підприємців-«спрощенців» і на два роки вводиться мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу.