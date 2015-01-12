Банк Росії значно знизив офіційний курс рубля

Американська валюта, за курсом ЦБ, коштує 62,73 рубля (+6,5 рубля), передає meduza.io.

Попереднього разу ЦБ РФ встановлював курси іноземних валют у кінці 2014 року, вони діяли протягом новорічних канікул.

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На Московській біржі долар і євро 12 січня зростають щодо рубля. Станом на 14:00, за євро дають 73,42 рубля за долар - 62,19 рубля.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський рубль продовжує падати рекордними темпами.