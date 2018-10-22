У вівторок в Україні подешевшає валюта

Офіційний курс НБУ на 23 жовтня: 100 USD – 2808,0405 гривні; 100 EUR – 3227,5618 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2808,0405 (22 жовтня – 2818,2001)

100 EUR – 3227,5618 (22 жовтня – 3232,4755)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,08/28,10 гривні/долар.

Поточні котирування на 6 копійок вище за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,23/32,25 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,0833 гривні/долар.