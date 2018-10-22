Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 5,5%

Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс Луганській (на 27,9%), Донецькій (на 13,7%), Полтавській (на 11,1%), Закарпатській (на 11,1%) та Київській (на 10,1%) областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2018 року зріс на 5,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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При цьому Держстат поки не оприлюднив абсолютні значення.

Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Луганській (на 27,9%), Донецькій (на 13,7%), Полтавській (на 11,1%), Закарпатській (на 11,1%) та Київській (на 10,1%) областях.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі у вересні 2018 року порівняно з серпнем скоротився на 5%, а порівняно з вереснем 2017 року зріс на 6,9%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8% в порівнянні з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.