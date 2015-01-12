Кабмін до 15 лютого внесе в Раду зміни до Бюджетного та Податкового кодексів

Віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко наголошує, що до 15 лютого після консультацій з коаліцією уряд внесе у Верховну Раду пакет змін до податкового і бюджетного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Кириленко нагадав, що до України прибула технічна місія МВФ. “Інколи ми маємо дуже складні розмови з ними. Але результатом цих розмов повинні бути рішення щодо пакета фінансової допомоги”, - сказав він.

Читайте такожТимошенко заявила про підміну прийнятого бюджету-2015

У зв'язку з цим, зауважив Кириленко, «ми будемо готові до 15 лютого, можливо, це відбудеться раніше, внести пакет змін до податкового та бюджетного законодавства, який буде випливати із результатів цих консультацій».

«Безумовно, цей пакет законопроектів буде вноситися тільки після консультацій із фракціями коаліції», - сказав Кириленко.