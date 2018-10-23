Японія припиняє надання економічної допомоги Китаю - ЗМІ

До теперішнього часу Китай отримав від Токіо низькопроцентних кредитів, безоплатних субсидій та технічної допомоги на $32 мільярди.

Уряд Японії в нинішньому фінансовому році остаточно припинить надання Китаю пільгової державної економічної допомоги, яка прямувала Пекіну з 1979 року і відіграла, як вважають в Токіо, важливу роль у розвитку КНР.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал NHK.

"До теперішнього часу Китай отримав від Токіо низькопроцентних кредитів, безоплатних субсидій та технічної допомоги на загальну суму близько 3,7 трильйона ієн - понад 32 мільярди доларів за поточним курсом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що видача позик і грантів Пекіну вже припинена з 2006 року. Про повне припинення інших видів допомоги прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосить в ході свого візиту до КНР, який починається 25 жовтня, передає телеканал. Він має намір запропонувати Китаю вести відтепер повністю рівноправне економічне співробітництво, зокрема, спільно надавати допомогу країнам, що розвиваються.

Японське сприяння КНР у 80-90-ті роки минулого століття здійснювалося в основному у вигляді низькопроцентних державних позик з тривалими термінами погашення, які йшли головним чином на розвиток інфраструктури - доріг, морських портів, аеропортів, лікарень і т. д. Це створило сприятливі умови для масованих інвестицій в економіку Китаю з боку японського приватного бізнесу.