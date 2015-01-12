Золотовалютні резерви України оновили 11-річний мінімум - впали до $7,5 млрд

НБУ скоротив золотовалютні резерви до $7,5 млрд / Фото УНІАН

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, золотовалютні резерви практично оновили 11-річний мінімум після обвалення до 7,634 млрд дол. у лютому 2004 року.

Читайте такожГонтарева обіцяє поповнювати валютні резерви України

Згідно з даними НБУ, від початку поточного року резерви скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%.

Згідно з повідомленням регулятора, скорочення резервів у грудні минулого року насамперед було зумовлено необхідністю здійснення платежів НАК «Нафтогаз України» за імпортований газ. Так, був здійснений платіж на суму 1,65 млрд дол. На користь «Газпрому» за газ, імпортований у листопаді-грудні 2013 року. Крім того, на скорочення резервів у грудні вплинули інтервенції регулятора з продажу іноземної валюти на суму 831 млн дол., більша частина яких також була спрямована на підтримку платежів "Нафтогазу". У грудні 2014 року були також проведені платежі уряду з погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на 738 млн дол.

Обсяг надходжень валютних коштів на користь уряду України склав 767 млн дол. США в еквіваленті.

Згідно з опублікованими даними, на 1 січня резерви в іноземній валюті склали 6,618 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 3,74 млн дол., Золото - 911,09 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ на 1 грудня 2014 року, за попередніми даними НБУ, склали 9,966 млрд дол., що 10,450 млрд дол., або на 51,19%, менше від показника на початок року. За підсумками листопада резерви оновили 10-річний мінімум після провалу до 9,715 млрд дол. у грудні 2004 року.

Нацбанк пояснює зниження резервів перерахуванням платежів НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ, погашенням та обслуговуванням валютного держборгу, включаючи Міжнародний валютний фонд, а також проведенням інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на підтримку гривні.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., - до 20,416 млрд. дол.