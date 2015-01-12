Інфляція в Росії досягла найвищого рівня за 6 років

Це є найвищим показником з 2008 року, коли споживчі ціни зросли на 13,3%, повідомляє Прайм.

Як йдеться в матеріалах відомства, у грудні 2014 року зростання споживчих цін становило 2,6%.

Для порівняння, в грудні 2013 року інфляція становила 0,5%, з початку 2013 року - 6,5%.

Читайте такожРосійський рубль продовжує падати рекордними темпами

За даними Росстату, за грудень ціни на товари зросли на 2,8% (у тому числі на продовольчі на 3,3%, продовольчі товари без плодоовочевої продукції - на 2,2%, непродовольчі - на 2,3%), на послуги - на 2,2%.

У грудні споживчі ціни на товари та послуги найбільше зросли в Хабаровському краї, Орловській і Калінінградській областях, Республіці Інгушетія і Чеченській Республіці - на 4,0-5,0%.

У Москві зростання споживчих цін за місяць становило 2,8% (з початку року - на 11,7%), в Санкт-Петербурзі - 3,5% (з початку року - 13,3%).

Продовольчі товари без алкогольних напоїв у грудні порівняно з груднем 2013 року подорожчали на 15,7%. У січні-грудні минулого року порівняно з рівнем 2013 року цей показник склав 9,7%.

У грудні у групі продовольчих товарів найбільш істотно зросли ціни на плодоовочеву продукцію. Зокрема, ціни на капусту свіжу білоголову збільшилися на 31,7%, огірки і помідори свіжі - на 28,1% і 20,8% відповідно, виноград - на 16,5%, банани - на 15,5%, моркву - на 13,6%.

У грудні продовжували відзначатися високі темпи приросту цін на крупу гречану-ядрицю. Однак порівняно з листопадом вони знизилися в 2,4 разу. В результаті подорожчання гречаної крупи за грудень становило 22,4% проти 54,4% у листопаді.

Серед інших продуктів харчування збільшилися ціни на рис - на 8,4%, рибу морожену (крім оселедців) - на 5,3%, борошно пшеничне - на 5,1%, макаронні вироби з пшеничного борошна вищого сорту, горох і квасолю, маргарин, сири сичужні тверді і м'які, оселедець, солоні та копчені делікатесні продукти з риби - на 4,0-4,7%.

Читайте такожFitch знизило валютний рейтинг Росії ще на одну сходинку

Серед непродовольчих товарів найбільше зростання цін відзначалося на електро - та телерадіотовари. Зокрема, телевізори стали дорожчими на 16,0%, мікрохвильові печі, плити побутові, пральні та швейні машини, міксери, пилососи, холодильники, електричні праски - на 12,1-15,0%.

Серед інших непродовольчих товарів ціни на персональні комп'ютери зросли на 8,9%, килими і килимові вироби, свіжозрізані квіти, годинники наручні, засоби зв'язку, фотоапарати, інструменти та обладнання, легкові автомобілі, окремі види медикаментів і медичних виробів, а також будівельних матеріалів - на 3,0-5,3%.

У сфері послуг у грудні значно зросли ціни на послуги закордонного туризму. Зокрема, автобусні екскурсії містами Європи, екскурсійні поїздки у Фінляндію і Німеччину, поїздки в Китай, тури на відпочинок в Іспанії подорожчали на 17,8-22,4%.

На 14,0% збільшилися тарифи на проїзд у поїздах далекого прямування, на 5,9% - на політ в салоні економ-класу літака.