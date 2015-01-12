У Фірташа заявили, що врегулювали спір з «Газпромбанком» про погашення кредиту в $842,5 млн

Компанія Ostchem, що підконтрольна українському бізнесменові Дмитру Фірташу, після того, як у грудні 2014 року російський «Газпромбанк» зажадав термінового погашення кредиту на суму 842,5 млн дол., заявляє про врегулювання усіх спірних питань з кредитором.

«Всі спірні питання врегульовані, конструктивний діалог двох партнерів - позичальника і банку - завершений. «Газпромбанк» з розумінням поставився до непростої ситуації, що виникла, яка пов'язана з подіями в Україні. Досягнуті взаємоприйнятні рішення, деталі яких не розкриватимуться», - цитує прес-служба Ostchem першого заступника генерального директора компанії Олега Кікта.

У компанії наголошують, що у результаті домовленостей склад акціонерів усіх підприємств, що входять до Оstchem, не змінився.

Раніше «Газпромбанк» заявляв, що у разі непогашення кредиту і нарахованих за ним відсотків до 30 грудня 2014 р., банк оберне стягнення на надану заставу в 5,679 млрд куб. м газу у підземних газових сховищах в Україні.

Як повідомляв УНІАН, восени 2013 року російський газовий монополіст «Газпром» продав холдинговій групі Ostchem 5 млрд куб. м газу за ціною 260 дол. за 1 тис. куб. м для закачування в підземні сховища газу України.

Читайте такожЗмова Фірташа і Путіна має на меті захоплення Росією українських підприємств

Холдинг Ostchem входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють більш яке 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.