Скандинавські банки відмовилися приймати платежі російського олігарха, наближеного до Путіна (відео)

На подібний крок скандинавські банки пішли через режим санкцій проти російських олігархів.

Чотири скандинавські банки відмовилися переводити і приймати платежі Бориса Ротенберга - російського олігарха, наближеного до Володимира Путіна.

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Тепер Ротенберг буде судитися з банками - три банки вже отримали позови від олігарха. Мільярдер хоче, щоб банки виплатили йому компенсацію в розмірі 70 тисяч євро за відмову в обслуговуванні", - йдеться в повідомленні.

На подібний крок, за даними ЗМІ, скандинавські банки пішли через режим санкцій, оскільки Борис Ротенберг разом з братом Аркадієм знаходяться в списку санкцій ще з 2014-го - після незаконної анексії Криму Росією.