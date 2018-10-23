Скандинавські банки відмовилися приймати платежі російського олігарха, наближеного до Путіна (відео)
11:45, 23 жовтня 2018Фінанси
1108 0
На подібний крок скандинавські банки пішли через режим санкцій проти російських олігархів.
Ілюстрація REUTERS
Чотири скандинавські банки відмовилися переводити і приймати платежі Бориса Ротенберга - російського олігарха, наближеного до Володимира Путіна.
Читайте такожВ очікуванні нових санкцій: російські бізнесмени готуються працювати без долара - ЗМІ
Про це повідомляє ТСН.uа.
"Тепер Ротенберг буде судитися з банками - три банки вже отримали позови від олігарха. Мільярдер хоче, щоб банки виплатили йому компенсацію в розмірі 70 тисяч євро за відмову в обслуговуванні", - йдеться в повідомленні.
На подібний крок, за даними ЗМІ, скандинавські банки пішли через режим санкцій, оскільки Борис Ротенберг разом з братом Аркадієм знаходяться в списку санкцій ще з 2014-го - після незаконної анексії Криму Росією.
Чотири скандинавських банку відмовилися приймати платежі російського олігарха, наближеного до Путіна
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter