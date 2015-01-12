Росіянам можуть підняти податки в разі "глибокої кризи"

Уряд РФ не збирається підвищувати податкове навантаження в 2015 році, але у випадку "глибокої кризи" можливі і "стратегічні рішення", розповів в інтерв'ю "Ведомостям" заступник міністра фінансів Сергій Шаталов.

Під час кризи є два варіанти: або скорочувати витрати, або підвищувати податки - і поки вибрано перший шлях, стверджує Шаталов: "Це болісно, але краще, ніж грати податками".

Вже прийнято рішення про скорочення витрат всіх міністерств на 10% в цьому році. Що мається на увазі під глибокою кризою і за якого зменшення доходів владв все ж зважиться відійти від обіцянки, чиновники поки не уточнюють.

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Ніхто заздалегідь таких індикаторів не встановлює, пояснює Шаталов: стан хворого оцінюється не тільки за температурою, треба дивитися на сукупність симптомів. Під час кризи в уряду мало простору для маневру: поки скорочуються несоціальні витрати, якщо постане вибір, скорочувати соціальні або підвищувати податки, доведеться заговорити про другий, пояснює один із чиновників.

Уряд обговорював варіанти підвищення непрямих податків весь минулий рік: або введення податку з продажу, або підвищення ставки ПДВ на 2 процентних пункти до 20% з 2015 року. Але бізнесу вдалося відмовити уряд збільшувати навантаження.

В кінці минулого року в посланні Федеральним зборам президент Володимир Путін пообіцяв податковий мораторій: зафіксувати діючі умови на найближчі чотири роки і "більше до цього питання не повертатися".

Але чиновники все більш песимістично оцінюють перспективи економіки. Напередодні послання Мінекономрозвитку оголосило, що замість зростання ВВП в 2015 році на 1,2% очікує спаду на 0,8%. А наприкінці грудня міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв і міністр фінансів Антон Силуанов визнали, що в 2015 році очікують більш сильного зниження ВВП і великих випадаючих доходів бюджету.