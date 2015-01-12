МВФ за підсумками роботи місії може виділити Україні $5 млрд - ЗМІ

Про це повідомляє 112.ua із посиланням на джерела в Кабінеті міністрів.

"Місія приїхала не з порожніми руками... Гроші виділять", - стверджують співрозмовники агентства. Джерела також не виключають, що сума траншу від Фонду може бути збільшено. Крім того, за словами співрозмовників видання, Україна зможе уникнути дефолту за зовнішніми борговими зобов'язаннями.

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"Досягнута попередня домовленість про реструктуризацію боргу з основним кредитором нашої країни - одним з американських фондів. Якщо ми будемо дійсно проводити реформи, то дефолту не буде", - говорять джерела в Кабінеті міністрів.

Причому джерела додають, що Україна зможе погасити облігаційний займ РФ у розмірі 3 млрд дол., у випадку, якщо Москва вимагатиме дострокового погашення за рахунок резервів. Нагадаємо, місія МВФ працюватиме в Україні від 12 до 29 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що кошти МВФ ідуть не на виплату пенсій, а на погашення попередніх боргів.