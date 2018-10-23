Французька AXA продала страховий бізнес в Україні канадській Fairfax

У прес-службі зазначили, що компанії «АХА Страхування» та «АХА Страхування Життя» продовжать працювати та нести всі зобов'язання без будь-яких змін у своїй роботі.

Група компанії AXA, яка представлена в Україні компаніями «AXA Страхування» та «AXA Страхування життя», продала українські компанії канадському фінансовому холдингу Fairfax Financial Holding Limited. Про це повідомила прес-служба компанії на сторінці в Facebook.

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«Група АХА уклала угоду з Fairfax Financial Holding Limited (Канада) про продаж своїх компаній в Україні. Згідно з умовами угоди, Fairfax придбає 100% «АХА Страхування» та «АХА Страхування Життя», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що компанії «АХА Страхування» та «АХА Страхування Життя» продовжать працювати та нести всі зобов'язання без будь-яких змін у своїй роботі.

«Це час для кроку вперед, який відкриє нові можливості для компанії та кожного з клієнтів. З новим власником не тільки ми втримаємо свої лідерські позиції, але й продовжимо розвивати весь український ринок страхування!», - відзначили в прес-службі.

Повідомляється, що новий власник має штаб-квартиру в Торонто (Канада) і займається страхуванням і управлінням інвестиціями з 1985 року.

«Компанія зареєстрована на фондовій біржі Торонто (FFH: CN), а її ринкова капіталізація – 15,1 млрд дол. Холдинг працює в 40 країнах світу», – йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Страхова компанія "АХА Страхування", яка є провідною страховою компанією України, що належала АХА Group (Франція) і представлена на українському страховому ринку з 2007 року. "АХА Страхування Життя" почала працювати на українському ринку в липні 2013 року.