Гривня на міжбанку знизилася до 16,38 за долар
17:45, 12 січня 2015Фінанси
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У понеділок, 12 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,13/16,38 грн/дол. проти 16,10/16,30 грн/дол. на відкритті торгів.
REUTERS
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок поки що не активізувався після новорічних свят
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,07/19,36 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2560/0,2600 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,9571 грн/дол., до цього часу було укладено 161 угоду, обсяг торгів склав 100,62 млн дол.
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів підвищилися до 16,05/16,25 грн/дол.
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