Обслуговування держборгу України у 2015 році коштуватиме в 1,5 разу дорожче, ніж у попередньому

Про це йдеться в законі України про державний бюджет на 2015 рік, опублікованому на веб-порталі Верховної Ради України.

Згідно з опублікованими додатками до закону, на загальнодержавні витрати міністерства фінансів України заплановано 149,468 млрд грн, у тому числі витрати на обслуговування держборгу займають найбільшу частку у 49,95%.

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам запланована на рівні 42,318 млрд грн або на 356,757 млн грн менше, ніж у 2014 році.

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Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати - 11,941 млрд грн, що на 3,078 млрд грн менше від рівня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за січень-листопад 2014 року знизилася на 3,115 млрд дол., або на 5,16%, - до 69,335 млрд дол. (1,038 трлн грн в гривневому еквіваленті).

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.

Міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи проект держбюджету на 2015 рік у парламенті, заявила, що девальвація збільшила витрати уряду на обслуговування держборгу вдвічі.