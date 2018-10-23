НАБУ розслідує багатомільйонні розкрадання з держбанку, організовані нардепом

У САП кажуть, що кошти були вкрадені шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів та їх використання за пособництва високопосадовців банківської установи, що стало можливим внаслідок їхнього зловживання службовим становищем.

Детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують заволодіння коштами в особливо великих розмірах народним депутатом, ім'я якого не розголошується.

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Facebook.

Зазначається, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, предметом якого є організоване народним депутатом України та приведене до виконання його близькими родичами та бізнес-партнерами заволодіння 20 млн доларів державного банку.

У САП кажуть, що кошти були вкрадені шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів та їх використання за пособництва високопосадовців банківської установи, що стало можливим внаслідок їхнього зловживання службовим становищем.

Вказані кошти були необхідні для забезпечення купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. "Але оскільки розміру забезпечення для видавання кредиту було не достатньо, за попередньою змовою з працівниками банку, залученими до злочину, співучасниками складено договір про начебто постачання товару, за яким право вимоги грошових коштів на суму понад 100 млн грн було передано у якості забезпечення кредиту", - розповідають у САП.

Після ухвалення наприкінці робочого дня рішень кредитного комітету і правління банку про видачу кредиту, фактично вночі відповідний договір був невідкладно підписаний. На виконання запланованого, одержані кредитні кошти були перераховано на рахунки в іноземних банках і використані для придбання корпоративних прав одного з підприємств на морському узбережжі.

"Вказані корпоративні права у подальшому розподілені між сином, дочкою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером", - зазначають у САП.

Також у відомстві наголошують, що окрім втрати коштів внаслідок безпідставної видачі кредиту, банківська установа також зазнала збитків на суму сформованого резерву - понад 130 млн гривень.

Наразі 10 осіб затримано, їм повідомляється про підозру і готуються клопотання про застосування запобіжних заходів. Подання про надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності найближчим часом буде направлено генеральному прокурору України.