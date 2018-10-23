Долар і євро в Україні дорожчають

Офіційний курс НБУ на 24 жовтня: 100 USD – 2814.9402 грн; 100 EUR – 3230.9884 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2814.9402 (23 жовтня – 2808.0405)

100 EUR – 3230.9884 (23 жовтня – 3227.5618)

У вівторок, 23 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,15/28,17 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 7 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,27/32,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1487 грн/дол.