Долар і євро в Україні дорожчають
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2814.9402 (23 жовтня – 2808.0405)
100 EUR – 3230.9884 (23 жовтня – 3227.5618)
У вівторок, 23 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,15/28,17 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 7 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,27/32,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1487 грн/дол.