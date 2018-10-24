Роздрібна торгівля набирає обертів: області-лідери зростання

Найбільше роздрібний товарообіг зріс у Луганській (на 27,9%), Донецькій (на 13,7%), Полтавській (на 11,1%), Закарпатській (на 11,1%) та Київській (на 10,1%) областях.

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2018 року зріс на 5,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах) до 659,661 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс в таких областях: Луганській - на 27,9%, до 5,793 млрд грн; Донецькій - на 13,7%, до 20,23 млрд грн; Полтавській - на 11,1%, до 21,82 млрд грн; Закарпатській - на 11,1%, до 15,73 млрд грн та Київській - на 10,1%, до 47,75 млрд грн.

За інформацією Держстату, обіг роздрібної торгівлі у вересні 2018 року порівняно з серпнем скоротився на 0,5%, а порівняно з вереснем 2017 року зріс на 6,9%.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-вересні 2018 року становив 473,751 млрд грн, що на 5,2% більше показника за січень-вересень 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 млрд грн.