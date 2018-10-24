Заборона на нічний продаж алкоголю в Києві набула чинності

Продавати алкогольні та слабоалкогольні напої заборонено в кіосках і магазинах з 11 вечора до 10 ранку.

У Києві набуло чинності рішення Київради про обмеження продажу алкоголю в нічний час.

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Продавати алкогольні та слабоалкогольні напої заборонено в кіосках і магазинах з 11 вечора до 10 ранку, йдеться в сюжеті ТСН.

Випити в столиці в нічний час можна буде тільки в кафе, барах чи ресторанах. Тих, хто порушуватиме це рішення, будуть штрафувати.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Київрада знову заборонила продаж алкогольних напоїв у магазинах та МАФах в нічний час, а саме з 23.00 до 10.00.

Ця заборона не поширюється на ресторани, кафе, бари, заклади громадського харчування.

Київрада також вирішила рекомендувати Нацполіції активізувати роботу з контролю за дотриманням вимог відповідного законодавства.

У свою чергу контролюючим органам рекомендовано вжити заходів щодо підприємців, які не будуть виконувати рішення, в тому числі шляхом звернення до відповідного органу ліцензування із рекомендацією про позбавлення суб'єкта господарювання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Під час обговорення частина депутатського корпусу пропонувала дозволити продаж алкоголю з 8.00 ранку, а не з 10.00, пояснюючи це тим, що багато людей вранці дорогою на роботу здійснюють закупівлі продуктів харчування і одночасно запаси алкогольних напоїв. Так само люди звикли скуповуватися у вихідні дорогою на дачу або в місця відпочинку. При цьому вони не є порушниками порядку в місті, але їх обмежують.

Але більшість підтримала позицію доопрацювати окремо таку правку і внести її рішення пізніше, на іншому засіданні Київради.

У квітні 2017 року Господарський суд Києва зобов'язав міськраду скасувати рішення про заборону продажу алкогольних напоїв з 23.00 до 10.00.