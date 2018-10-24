ВВП України зріс на 3,8% - Гройсман

Зростання ВВП становило 3,8% за плану 3%.

Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі цього року становить 3,8% за планового показника 3%.

Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи підсумки роботи Кабміну за 9 місяців 2018 року.

"У нас в другому кварталі зростання ВВП становило 3,8% за плану 3%. Це означає, що в номіналі ми за 2017 і 2018 роки виробимо товарів і послуг кінцевого споживання на трильйон гривень більше, ніж за аналогічний період", - сказав він.

Прем'єр додав, що за дев'ять місяців цього року доходи державного бюджету становлять 674,8 млрд грн, що на 89 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Доходи місцевих бюджетів, без трансфертів з держбюджету, становлять 188,3 млрд грн, а самі трансферти з держбюджету до місцевих бюджетів - 225,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання економіки України в поточному році до 3,5 з 3,2% порівняно з квітневим прогнозом.

При цьому, МВФ погіршив прогноз зростання економіки України в 2019 році до 2,7% з 3,3%.