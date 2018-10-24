Оклади гірських рятувальників підвищили на 25%

Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду.

Кабінет міністрів України в рамках підвищення соціального захисту працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про підвищення на 25% оплати праці осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які проходять службу в гірських районах.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 11 серпня 1995 року № 648» прийнято на засіданні уряду.

«Проект постанови розроблено у зв'язку з необхідністю врегулювання питання оплати праці осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які проходять службу в гірських районах. Проектом постанови пропонується підвищити посадові оклади зазначених осіб на 25%», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, представляючи документ.

Він підкреслив, що прийняття постанови дозволить підвищити рівень соціального захисту зазначених осіб.