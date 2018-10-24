Прем'єр сподівається, що Рада до грудня ухвалить бюджет-2019

Зараз йде процес доопрацювання проекту держбюджету до другого читання.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що Верховна Рада до 1 грудня затвердить проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні.

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Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

"Проект бюджету ми подали до українського парламенту, він був схвалений у першому читанні. Зараз він перебуває на доопрацюванні у другому читанні разом з парламентом. У мене є надія, і потрібно зробити так, щоб до 1 грудня Україна отримала збалансований, абсолютно реалістичний державний бюджет", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. Кабмін передбачає в 2019 році зростання доходів зведеного бюджету на 130 мільярдів гривень - до 1,292 трильйона гривень.

18 жовтня Верховна Рада затвердила проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні.