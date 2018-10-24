Споживчі настрої українців покращилися

Аналітики пояснюють це короткостроковою реакцією населення на зміцнення гривні.

У вересні 2018 року індекс споживчих настроїв становив 62,6, що на 2,3 в.п. більше, ніж у серпні 2018 року.

Читайте такожНацбанк оголосив про стабілізацію на валютному ринку України

Про це свідчать дані щомісячного дослідження споживчих настроїв в Україні GfK Ukraine.

"У серпні та вересні індекс девальваційних очікувань разом з індексом інфляційних очікувань різко зросли. На нашу думку, зростання цих індексів є скоріше емоційною короткостроковою реакцією на новини про курс гривні", - відзначають аналітики.

Індекс поточного становища дещо збільшився і становить 60,5. Індекс поточного особистого матеріального становища становить 49,4, що на 0,4 п. нижче за рівень цього індексу в серпні. Індекс доцільності великих покупок збільшився на 2,1 п. - до 71,5.

Індекс економічних очікувань у вересні зріс на 3,2 п. - до 64. Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища зменшився в порівнянні з минулим місяцем на 2,2 в.п. і становив 57,9.

Індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року збільшився на 10 п. і становив 62,6.

Індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років також зріс і склав 71,5, що на 1.9 п. більше від показника серпня.

Очікування українців по безробіттю майже не змінилися - показник індексу очікуваної динаміки безробіття становив 133,9.

Індекс інфляційних очікувань дещо зріс - 190,4, що на 0,4 п. вище серпня.

Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців майже не змінилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 0,6 п. до значення 170,3.