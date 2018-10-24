Боротьба з контрабандою збільшила надходження від митниці на третину – Гройсман

Додаткові надходження становлять близько 400 мільйонів гривень.

Боротьба з контрабандою призвела до збільшення щоденних надходжень до державного бюджету від митниці на 31,3% - до 1,78 мільярда гривень.

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Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"До того, як ми почали боротьбу з контрабандою, ми отримували 1,338 мільярда гривень в день в державний бюджет, а зараз в день показник зріс до 1,757 мільярда гривень. Ось вам різниця, трохи більше 400 мільйонів гривень щодня надходить від тих посилених заходів по боротьбі з контрабандою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію дій усіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найпопулярніші схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка по частинах переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевше реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом "Євро-4". Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок "чорного" імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить до нейтральних вод, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити в бюджет близько 100 мільярдів гривень.