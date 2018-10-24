Китайські банки не хочуть обслуговувати росіян через санкційні ризики

Банкам у Китаї простіше відмовитися від роботи з російськими компаніями, ніж ризикувати потрапити під дію санкцій.

Санкції реально ускладнюють роботу росіян не лише із Заходом, але і на ринках, що традиційно вважаються вільними від цих ризиків, зокрема в Китаї.

Читайте такожСкандинавські банки відмовилися приймати платежі російського олігарха, наближеного до Путіна (відео)

Про це повідомляє Комерсант.

"Наприкінці вересня Москва прямо поставила перед Пекіном питання про труднощі при обслуговуванні російських клієнтів в китайських банках. Учасники ринку і експерти підтверджують серйозність проблеми. Особливо гостро вона стоїть перед особами з SDN-списку США, однак є обмеження і в тих, кого формально санкції поки не торкнулися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що китайська сторона не поспішає вживати заходів, ставлячи під питання ефективність горезвісного "повороту на Схід" та перспективи цього ринку як альтернативного при посиленні санкцій.

Московський представник одного з найбільших китайських держбанків вважає, що посилення складнощів відбулося у зв'язку з накопиченням інформації про санкції". За його словами, щокварталу російські дочірні структури найбільших китайських банків (ICBC, Bank of China, China Construction Bank і т. п.) відправляють до головного офісу в Пекіні доповідь про оновлення в області санкційного режиму. Документ вивчається і розсилається по іншим дочірнім відділенням як керівництво до дії.

"З американськими і європейськими контрагентами китайські банки з першої четвірки здійснюють до 90% своїх зарубіжних операцій, тоді як на РФ припадає лише кілька відсотків", - підкреслює видання.

В таких умовах, говорить співробітник китайського банку, що працює в Москві, для багатьох невеликих регіональних банків КНР, з якими часто ведуть справи російські контрагенти, легше відмовитися від роботи.