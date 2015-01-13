Обвал російського рубля триває через падіння цін на нафту

Біржовий курс долара піднімався до 64,98 руб. На закритті біржі в понеділок американська валюта торгувалася на рівні 63,17 руб., повідомляє РБК.

Чергове подорожчання валют відбулося на тлі чергового падіння цін на нафту.

Офіційний курс євро, оголошений ЦБ із 13 січня, становить 74,3551 руб. Це на 5,987 руб. вище попереднього показника. Офіційний курс долара порівняно з попереднім показником із 13 січня виріс на 6,5 рубля - до 62,7363 руб.

Читайте такожЦіни на нафту впали уже до $46,5Напередодні Sberbank CIB представив прогноз свого головного стратега Кінгсмілла Бонда, в якому той порахував вартість американської валюти в разі подальшого зниження обсягу золотовалютних резервів та паніки на валютному ринку. Якщо резерви продовжать знижуватися, то обмінний курс долара може досягти 78,8 руб., навіть якщо ціни на нафту стабілізуються, вважає аналітик.