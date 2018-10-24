НБУ в жовтні рефінансував "Укргазбанк" на 3 мільярди

Кредит став найбільшим з початку поточного року.

Національний банк України в жовтні видав 3 мільярди гривень рефінансування на термін понад 30 календарних днів державному "Укргазбанку".

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Як повідомляється на сайті НБУ, кредит виданий за допомогою проведення тендеру під заставу пулу активів.

Кредит "Укргазбанку" став найбільшим з початку поточного року, після отриманих раніше кредитів НБУ на строк понад 30 календарних днів "Укрексімбанком" (2,9 мільярда гривень), "ПриватБанком" (2,3 мільярда гривень), "Альфа-Банком" (835 мільйонів гривень) та банком "Південний" (480 мільйонів гривень).

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 жовтня 2018 року становив 61,938 мільярда гривень, що на 2,7% вище показника на 1 вересня.