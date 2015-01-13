Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 2,3% з 1%, озвученого в жовтні минулого року, при дефіциті платіжного балансу на рівні 2,7% ВВП, йдеться в дослідженні Банку «Глобальні економічні перспективи» (Global economic prospects ), текст якого має УНІАН.

Згідно з дослідженням, падіння економіки України в 2014 році становило 8,2%, що відповідає зробленим у жовтні оцінками.

У Банку наголошують, що економічна ситуація в Україні, яка багато в чому зумовлена геополітичним напруженням і російською військовою агресією, продовжить негативний тиск на економічний розвиток усього регіону східної Європи та центральної Азії.

«Напруженість між Росією і Україною і застосування економічних санкцій разом зі стагнацією єврозони та інфляційними очікуваннями залишаться ключовими ризиками для регіону. Довгострокове зростання в Україні можливе тільки за умови структурних змін, включаючи розвиток ділового середовища та зміцнення вразливих банківських систем за підтримки Світового банку та Міжнародного валютного фонду», - йдеться в дослідженні.

Читайте такожСвітовий банк знову погіршив прогноз по ВВП РосіїПри цьому, за підрахунками експертів СБ, сукупне економічне зростання країн СНД через падіння економіки України за підсумками 2015 року загальмується до 1,5%, зростання країн Східної Європи становитиме близько 2,6% при загальному прогнозі зростання світової економіки в 3%.

Водночас, у Банку зазначають, що для України 2015 рік може виявитися останнім роком економічного спаду, і вже в 2016 році українська економіка почне демонструвати зростання. Зокрема, за прогнозом Світового банку зростання економіки України в 2016 році становитиме близько 3,5% (дефіцит платіжного балансу становитиме 2,9% ВВП), а в 2017-му - 3,8% (при дефіциті платіжного балансу 2,7% ВВП) , що повторює оцінки Банку, видані Україні в жовтні минулого року.

«Економіка України погано піддається прогнозуванню, однак базовий сценарій розвитку країни передбачає, що існуюча напруженість буде подолана, і країна почне відновлення в 2016 і 2017 роках», - йдеться в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України затвердила розроблений урядом бюджет України на 2015 рік. Його розрахунок базувався на прогнозі падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%.