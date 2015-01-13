Яресько обіцяє, що децентралізація дасть місцевим бюджетам 45 млрд гривень
Бюджетна децентралізація дасть місцевим бюджетам 45 млрд гривень додаткових ресурсів, які місцева влада зможе спрямовувати на вирішення нагальних проблем підконтрольних населених пунктів.
Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Міністр нагадала, що у 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни в Бюджетний кодекс закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їхню відповідальність за видатки.
Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.
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За словами Яресько, на заміну системи балансування доходів і витрат запроваджується принципово нова система вирівнювання податкоспроможності території. Крім того, місцеві органи держвлади тепер не повинні будуть чекати прийняття держбюджету, щоб сформувати власні.
Міністр наголосила, що уряд переконаний у високій швидкості та ефективності майбутнього процесу децентралізації для місцевих громад і для людей.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін у Бюджетний кодекс», який передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для прийняття державного бюджету на 2015 рік.