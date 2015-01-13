Яресько обіцяє, що децентралізація дасть місцевим бюджетам 45 млрд гривень

Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Міністр нагадала, що у 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни в Бюджетний кодекс закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їхню відповідальність за видатки.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.

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За словами Яресько, на заміну системи балансування доходів і витрат запроваджується принципово нова система вирівнювання податкоспроможності території. Крім того, місцеві органи держвлади тепер не повинні будуть чекати прийняття держбюджету, щоб сформувати власні.

Міністр наголосила, що уряд переконаний у високій швидкості та ефективності майбутнього процесу децентралізації для місцевих громад і для людей.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін у Бюджетний кодекс», який передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для прийняття державного бюджету на 2015 рік.